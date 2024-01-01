Розкішний Koenigsegg Jesko згорів дотла: компанія просить власників поставити такі машини у гараж

Як повідомляє Motor1, інцидент стався вранці 15 червня. Відомо, що автомобіль спалахнув лише через декілька хвилин, після того, як власник від’їхав з готелю поблизу міста Марусі. Всередині авто на момент пожежі перебувало 2 людей.

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Власник згорілого гіперкара стверджує, що рухався з низькою швидкістю. Коли пожежники загасили авто, єдиними впізнаваними деталями, що від нього лишились були колісні диски. Причини пожежі ще невстановлені.

Повідомляється, що на дворі було досить спекотно, що, ймовірно, також могло стати одним з факторів причини займання. Тепер компанія Koenigsegg просить власників 1600-сильних гіперкарів утриматись від поїздок найближчим часом, допоки не завершиться слідство.

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Автомобіль мав пробіг понад 160 км, адже власник отримав свій Jesko всього за декілька тижнів до події. Всього компанія Koenigsegg планує випустити 125 екземплярів Jesko до кінця виробництва і тепер у світі стало на один менше.