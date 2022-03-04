Пріоритет - за гуманітарними вантажами, далі - автобуси з жінками та дітьми.
На кордонах України з країнами Євросоюзу автомобільних черг наразі практично немає, – повідомляє Держмитслужба України. Митники першочергово оформлюють автобуси з жінками та дітьми.
Через введення воєнного стану в Україні головний пріоритет митників – на прискорений пропуск через кордон гуманітарних місій. З України безперешкодно пропускають пасажирські автобуси, якими переміщуються діти та жінки через автомобільні пункти пропуску на кордонах з Румунією, Угорщиною та Словаччиною.
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Для оперативного та безперешкодного ввезення товарів гуманітарної допомоги через пункти пропуску необхідно зробити наступне:
- Сформувати гуманітарний вантаж за кордоном, згрупувавши його по окремих групах товарів (продукти харчування, ліки, предмети домашнього вжитку, предмети особистого захисту тощо) та сформувати їх перелік.
- Зібрати товаросупровідні документи на вантаж (за наявності) та передати особі, що буде супроводжувати переміщення через кордон даного товару (зокрема, водію).
- У пункті пропуску на державному кордоні особою, що перевозить даний товар (супроводжує вантаж в місце призначення), здійснити декларування переміщуваних товарів по групах товарів за встановленою формою та разом з наявними товаросупровідними документами надати посадовій особі митниці. Декларування переміщуваних товарів потрібно здійснювати окремо на кожен транспортний засіб, яким товари гуманітарної допомоги будуть доставлятись до місця призначення.
- Після здійснення митного оформлення та пропуску транспортного засобу доставити товари гуманітарної допомоги до місця призначення.
Декларування товарів необхідно здійснювати в повному обсязі (без будь-якого приховування). За бланками декларацій звертатись в пункті пропуску до посадових осіб митниці. Посадові особи митниці мають право, за необхідності, здійснити повний огляд переміщуваних товарів, та у випадку виявлення розбіжностей відмовити у їх пропуску.