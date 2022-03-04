Пріоритет - за гуманітарними вантажами, далі - автобуси з жінками та дітьми.

На кордонах України з країнами Євросоюзу автомобільних черг наразі практично немає, – повідомляє Держмитслужба України. Митники першочергово оформлюють автобуси з жінками та дітьми.

Через введення воєнного стану в Україні головний пріоритет митників – на прискорений пропуск через кордон гуманітарних місій. З України безперешкодно пропускають пасажирські автобуси, якими переміщуються діти та жінки через автомобільні пункти пропуску на кордонах з Румунією, Угорщиною та Словаччиною.

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Для оперативного та безперешкодного ввезення товарів гуманітарної допомоги через пункти пропуску необхідно зробити наступне:

Сформувати гуманітарний вантаж за кордоном, згрупувавши його по окремих групах товарів (продукти харчування, ліки, предмети домашнього вжитку, предмети особистого захисту тощо) та сформувати їх перелік. Зібрати товаросупровідні документи на вантаж (за наявності) та передати особі, що буде супроводжувати переміщення через кордон даного товару (зокрема, водію). У пункті пропуску на державному кордоні особою, що перевозить даний товар (супроводжує вантаж в місце призначення), здійснити декларування переміщуваних товарів по групах товарів за встановленою формою та разом з наявними товаросупровідними документами надати посадовій особі митниці. Декларування переміщуваних товарів потрібно здійснювати окремо на кожен транспортний засіб, яким товари гуманітарної допомоги будуть доставлятись до місця призначення. Після здійснення митного оформлення та пропуску транспортного засобу доставити товари гуманітарної допомоги до місця призначення.



Декларування товарів необхідно здійснювати в повному обсязі (без будь-якого приховування). За бланками декларацій звертатись в пункті пропуску до посадових осіб митниці. Посадові особи митниці мають право, за необхідності, здійснити повний огляд переміщуваних товарів, та у випадку виявлення розбіжностей відмовити у їх пропуску.