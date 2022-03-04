Приоритет – за гуманитарными грузами, далее – автобусы с женщинами и детьми.

На границах Украины со странами Евросоюза автомобильных очередей практически нет, – сообщает Гостаможслужба Украины. Таможенники в первую очередь оформляют автобусы с женщинами и детьми.

Из-за введения военного положения в Украине главный приоритет таможенников – ускоренный пропуск через границу гуманитарных миссий. Из Украины беспрепятственно пропускают пассажирские автобусы, в которых перемещаются дети и женщины через автомобильные пункты пропуска на границах с Румынией, Венгрией и Словакией.

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Для оперативного и беспрепятственного ввоза товаров гуманитарной помощи через пункты пропуска необходимо сделать следующее:

Сформировать гуманитарный груз за границей, сгруппировав его по отдельным группам товаров (продукты питания, лекарства, предметы домашнего обихода, предметы личной защиты и т.д.) и сформировать их перечень. Собрать товаросопроводительные документы на груз (при наличии) и передать лицу, сопровождающему перемещение через границу данного товара (в частности, водителя). В пункте пропуска на государственной границе лицом, перевозящим данный товар (сопровождающий груз в место назначения), осуществить декларирование перемещаемых товаров по группам товаров по установленной форме и вместе с имеющимися товаросопроводительными документами предоставить должностному лицу таможни. Декларирование перемещаемых товаров следует осуществлять отдельно на каждое транспортное средство, которым товары гуманитарной помощи будут доставляться к месту назначения. После осуществления таможенного оформления и пропуска транспортного средства доставить товары гуманитарной помощи к месту назначения.

Декларирование товаров необходимо производить в полном объеме (без всякого сокрытия). За бланками деклараций обращаться в пункте пропуска к должностным лицам таможни. Должностные лица таможни имеют право при необходимости осуществить полный осмотр перемещаемых товаров и в случае выявления разногласий отказать в их пропуске.