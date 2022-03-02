Если за рулем автомобиля не его владелец, для пересечения границы достаточно иметь при себе свидетельство о регистрации транспортного средства. Доверенности уже не нужна.

"Для пересечения государственной границы Украины на выезд лицом, не являющимся владельцем транспортного средства, будет достаточно наличие у водителя технического паспорта на транспортное средство, которое будет проверено в базе на границе", – сообщил нардеп Игорь Фрис.

Читайте также: Выезд из Украины разрешили без полисов страхование "Зеленая карта"

Напомним, что сейчас в связи с военным положением мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет не выпускают за пределы нашего государства.

Кроме того, с 1 марта 2022 срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продлеваться на 5 лет!

Соответствующее постановление принято Кабинетом Министров Украины 28 февраля 2022 в связи с военной агрессией Российской Федерации и введением военного положения на всей территории Украины.

В паспорта родителей или законных представителей осуществляется вклеивание фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины.

Продление срока действия паспортов, вклеивание фотографий ребенка в паспорта родителей или законных представителей, осуществляют территориальные органы/территориальные подразделения ГТС, а также посольства и консульские учреждения Украины.