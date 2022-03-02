Якщо за кермом автомобіля не його власник, для перетину кордону достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Доручення вже не потрібно.

“Для перетину державного кордону України на виїзд особою, яка не є власником транспортного засобу, буде достатньо наявність у водія технічного паспорта на транспортний засіб, який буде перевірено в базі на кордоні”, – повідомив нардеп Ігор Фріс.

Читайте також: Виїзд з України дозволили без полісів страхування "Зелена картка"

Нагадаємо, що зараз у зв’язку з воєнним станом, чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років не випускають за межі нашої держави.

Окрім того, з 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватись на 5 років!

Відповідну постанову прийнято Кабінетом Міністрів України 28 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на усій території України.

До паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України.

Продовження строку дії паспортів, вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.