Коли автоцивілка врятує водія: приклади

Навіть досвідчені водії не застраховані від непередбачуваних ситуацій на дорозі, а договір автоцивілки може стати фінансовим щитом від них. У МСТБУ навели кілька прикладів, коли договір автоцивілки може бути корисним для водія:

Читайте також: Страхові компанії отримують в 4 рази більше, ніж витрачають

Пошкодив інше авто під час паркування у дворі

Під час виїзду з паркінгу водій зачепив чуже авто. Вартість ремонту бампера автомобіля потерпілого склала близько 9 000 грн – ці витрати має компенсувати страхова компанія за договором автоцивілки.

ДТП у заторі

Водій невчасно загальмував, вдарив авто попереду, яке зачепило ще одне авто. Загальна сума відшкодування потерпілим склала понад 100 000 грн, які має сплатити страхова компанія, а не водій.

Наїзд на велосипедиста

Під час повороту, водій не помітив велосипедиста та завдав йому шкоди – страхова мусить покрити витрати на лікування потерпілого та ремонт велосипеда.

Пошкодження дорогого авто у ДТП

Навіть невелика подряпина на кузові преміум-автомобіля може коштувати десятки тисяч гривень. Якщо ДТП сталося з вашої вини за участю такого авто, ці витрати має покрити страхова компанія за договором автоцивілки.

Пошкодження майна під час руху автомобіля

Водій з’їхав з дороги та пошкодив паркан – подібні випадки також має відшкодовувати страхова компанія.

Нагадаємо, що за перше півріччя 2025 року українські страхові компанії уклали понад 3,4 мільйона договорів автоцивілки. Загальна сума зібраних коштів склала 10,5 млрд грн. Виплати від страхових компаній за цей же період слали усього 2,8 млрд грн. Таким чином загальна сума зібраних коштів у 3,75 раза більша, ніж сума виплат від страхових компаній.