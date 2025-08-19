Когда автогражданка спасет водителя: примеры

Даже опытные водители не застрахованы от непредсказуемых ситуаций на дороге, а договор автогражданки может стать финансовым щитом от них. У МСТБУ привели несколько примеров, когда договор автогражданки может быть полезным для водителя:

Читайте также: Страховые компании получают в 4 раза больше, чем тратят

Повредил другое авто во время парковки во дворе

Во время выезда с паркинга водитель задел чужое авто. Стоимость ремонта бампера автомобиля потерпевшего составила около 9 000 грн – эти расходы должна компенсировать страховая компания по договору автогражданки.

ДТП в пробке

Водитель не вовремя затормозил, ударил авто впереди, которое зацепило еще одно авто. Общая сумма возмещения пострадавшим составила более 100 000 грн, которые должна оплатить страховая компания, а не водитель.

Наезд на велосипедиста

Во время поворота, водитель не заметил велосипедиста и нанес ему вред – страховая должна покрыть расходы на лечение пострадавшего и ремонт велосипеда.

Повреждение дорогого авто в ДТП

Даже небольшая царапина на кузове премиум-автомобиля может стоить десятки тысяч гривен. Если ДТП произошло по вашей вине с участием такого авто, эти расходы должна покрыть страховая компания по договору автогражданки.

Повреждение имущества во время движения автомобиля

Водитель съехал с дороги и повредил забор – подобные случаи также должна возмещать страховая компания.

Напомним, что за первое полугодие 2025 года украинские страховые компании заключили более 3,4 миллиона договоров автогражданки. Общая сумма собранных средств составила 10,5 млрд грн. Выплаты от страховых компаний за этот же период слали всего 2,8 млрд грн. Таким образом общая сумма собранных средств в 3,75 раза больше, чем сумма выплат от страховых компаний.