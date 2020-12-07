Однією з перших роботизованих машин німецької групи стане Artemis від Audi.

Безпілотні автомобілі вийдуть на ринок в районі 2025-2030-х років, заявив гендиректор Volkswagen Group Герберт Дісс виданню reuters.com.

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За словами топ-менеджера, до цього періоду продуктивність комп’ютерів настільки підвищиться, що системи автономного управління зможуть впоратися навіть зі складними дорожніми ситуаціями. Розробки в області штучного інтелекту також посприяють комерційному запуску безпілотників, зазначив глава групи VW.

В кінці минулого року в структурі німецького концерну з’явився новий підрозділ – Car.Software. Це окрема організація, повністю зосереджена на створенні програмного забезпечення і нових онлайн-сервісів для автомобілів. Її мета – до 2025 року збільшити частку власного ПО в машинах Volkswagen з менш ніж 10 до як мінімум 60 відсотків. Серед іншого, напрацювання цієї компанії будуть використані для проекту Artemis – просунутого автономного електромобіля Audi. Він з’явиться вже в 2024 році.