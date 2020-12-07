Одной из первых роботизированных машин немецкой группы станет Artemis от Audi.

Беспилотные автомобили поступят в продажу в районе 2025-2030-х годов, заявил гендиректор Volkswagen Group Герберт Дисс изданию reuters.com.

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По словам топ-менеджера, к этому периоду производительность компьютеров настолько повысится, что системы автономного управления смогут справиться даже со сложными дорожными ситуациями. Разработки в области искусственного интеллекта также помогут коммерческому запуску беспилотников, отметил глава группы VW.

В конце прошлого года в структуре немецкого концерна появилось новое подразделение – Car.Software. Это отдельная организация, полностью сосредоточенная на создании программного обеспечения и новых онлайн-сервисов для автомобилей. Ее цель – до 2025 года увеличить долю собственного ПО в машинах Volkswagen с менее чем 10 до как минимум 60 процентов. Среди прочего, наработки этой компании будут использованы для проекта Artemis – продвинутого автономного электромобиля Audi. Он появится уже в 2024 году.