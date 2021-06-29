Екологічна "користь" електромобілів викликає дуже багато питань, адже і виробництво та експлуатація таких машин наносять значну шкоду довкіллю.

Як відомо, сам по собі електрокар не виробляє шкідливих викидів, проте за шкідливістю для навколишнього середовища він цілком порівнянний з бензиновим авто. Про це свідчать результати дослідження Reuters.

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Головним героєм дослідження став електромобіль Tesla Model 3. Під час дослідження враховувались тисячі параметрів: від типу металів в батареях електромобілів до кількості алюмінію і пластику в машині.

За словами Джарод Корі Келлі, головного аналітика Аргонської національної лабораторії в Чикаго, виробництво електромобілів генерує більше CO2, ніж випуск автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Основною причиною є енергозатратний видобуток і обробка елементів для тягових акумуляторів.

Наприклад, електрокар Tesla Model 3 експлуатується в США, де 23% електроенергії виробляються вугільними електростанціями. Його порівняли з Toyota Corolla з середньою витратою 7,1 л / 100 км. Ці легковики зрівняються за викидами вуглецю на пробігу в 21 725 кілометрів.

Якщо ж енергетична система країни майже повністю працює на вугіллі (наприклад, як в Китаї або Польщі), то доведеться проїхати аж 126 тисяч кілометрів, щоб досягти вуглецевого паритету з Toyota Corolla.