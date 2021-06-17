Добових відходів життєдіяльності однієї дорослої людини вистачає на 450 метрів пробігу електромобіля.

Вибачте, але доведеться говорити про не надто приємну річ. Втім, австралійці навчились перетворювати її на золото. На фото ви можете бачити електрокар Hyundai Kona Electric, перетворений компанією Urban Utilities на S-Poo-V Number 2 – він заряджається на станції, яка отримує енергію від біогазового генератора.

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Компанія Urban Utilities з Квінсленду в Австралії займається промисловим очищенням води, але задумала створювати автомобілі, що працюють на людських відходах, після того, як почала використовувати біогаз, отриманий в результаті очищення стічних вод, для виробництва електроенергії. Цей біогаз має 60% чистоти і його не можна використовувати для живлення автомобіля з двигуном згоряння, який вимагає 95% чистоти.

Однак неочищений біогаз можна запустити у когенераційну установку, яка є гігантським генератором, подібним до тих, що використовуються на теплових електростанціях. Ця енергія використовується для живлення водоочисних споруд Лаггедж пойнт та Окслі. А також S-Poo-V № 2. Urban Utilities встановили генератор на очисній станції Окслі.

Це не перший “какомобіль” від Urban Utilities. У травні 2017 році компанія представила свій перший електромобіль, заряджений за допомогою людських відходів: Mitsubishi i-MiEV.

Urban Utilities повідомляє, що з тим, що виробляє доросла людина щодня, S-Poo-V Number 2 проходить 450 метрів. Для повної зарядки акумулятора Hyundai Kona потрібно 150 000 літрів стічних вод. На щастя, такої “сировини” в Urban Utilities вистачає, адже тільки на очисному заводі Окслі “Міські комунальні служби”, які обслуговують частину міста Брісбен, щодня отримують обсяг, якого достатньо, щоб заповнити 20 олімпійських басейнів.

Електроенергії, виробленої біогазом у 2020 році, було достатньо для живлення майже 4000 будинків протягом року, повідомляє Urban Utilities. “Міські комунальні служби” заощадили місту таким чином 1,7 мільйона австралійських доларів.