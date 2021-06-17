Суточных отходов жизнедеятельности одного взрослого человека хватает на 450 метров пробега электромобиля.

Извините, но придется говорить о не слишком приятной вещи. Впрочем, австралийцы научились превращать ее в золото. На фото вы можете видеть электрокар Hyundai Kona Electric, превращенный компанией Urban Utilities в S-Poo-V Number 2 – он заряжается на станции, которая получает энергию от биогазового генератора.

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Компания Urban Utilities из Квинсленда в Австралии занимается промышленной очисткой воды, но задумала создавать автомобили, которые работают на человеческих отходах, после того, как начала использовать биогаз, полученный в результате очистки сточных вод, для производства электроэнергии. Этот биогаз имеет 60% чистоты, и его нельзя использовать для питания автомобиля с двигателем сгорания, который требует 95% чистоты.

Однако неочищенный биогаз можно запустить в когенерационную установку, которая является гигантским генератором, подобным тем, что используются на тепловых электростанциях. Эта энергия используется для питания водоочистных сооружений Лаггедж пойнт и Оксли. А также S-Poo-V № 2. Urban Utilities установили генератор на очистной станции Оксли.

Это не первый ”какомобиль" от Urban Utilities. В мае 2017 года компания представила свой первый электромобиль, заряженный с помощью человеческих отходов: Mitsubishi i-MiEV.

Urban Utilities сообщает, что с тем, что производит взрослый человек ежедневно, S-Poo-V Number 2 проходит 450 метров. Для полной зарядки аккумулятора Hyundai Kona требуется 150 000 литров сточных вод. К счастью, такого “сырья” Urban Utilities хватает, так как только на очистительном заводе Оксли “Городские коммунальные службы”, которые обслуживают часть города Брисбен, ежедневно получают объем, которого достаточно, чтобы заполнить 20 олимпийских бассейнов.

Электроэнергии, произведенной биогазом в 2020 году, было достаточно для питания почти 4000 домов в течение года, сообщает Urban Utilities. “Городские коммунальные службы” сэкономили городу таким образом 1,7 миллиона австралийских долларов.