У деяких власників автомобілів на європейській реєстрації виникли нові проблеми. Авто не можливо розмитнити, якщо стосовно них є постанова суду про конфіскацію.

Перед розмитненням "євробляху" краще перевірити в судових реєстрах на предмет рішень про конфіскацію. Про це повідомляє Telegram-канал Держмитниці.

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Як зазначається, постанова суду про конфіскацію авто на європейській реєстрації, яка набрала законної сили, позбавляє власника такого транспортного засобу права розмитнити його. Крім того, проблемна автівка підлягає вилученню виконавчою службою.

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, митники радять перевіряти наявність автомобіля в судових реєстрах на предмет рішень про конфіскацію перед тим, як здійснити процедуру розмитнення ТЗ.

Як відомо, з 15 червня 2021 року вступили в силу закони про спрощене розмитнення "євроблях". Втім, не всі українці можуть розмитнити авто на єврономерах через "проблемні документи", за якими ці машини були ввезені в Україну.

Нагадаємо, за перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту авто на єврономерах передбачено штрафи до 170 000 грн. або конфіскація транспортного засобу.