У некоторых владельцев автомобилей на европейской регистрации возникли новые проблемы. Авто невозможно растаможить, если в их отношении есть постановление суда о конфискации.

Перед растаможкой "евробляху" лучше проверить в судебных реестрах на предмет решений о конфискации. Об этом сообщает Telegram-канал Гостаможни.

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Как отмечается, постановление суда о конфискации авто на европейской регистрации, вступившее в законную силу, лишает владельца такого транспортного средства права растаможить его. Кроме того, проблемная машина подлежит изъятию исполнительной службой.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, таможенники советуют проверять наличие автомобиля в судебных реестрах на предмет решений о конфискации перед тем, как осуществить процедуру растаможки ТС.

Как известно, с 15 июня 2021 года вступили в силу законы об упрощенной растаможке "євроблях". Впрочем, не все украинцы могут растаможить авто на еврономерах из-за "проблемных документов", по которым эти машины были ввезены в Украину.

Напомним, за превышение срока временного ввоза или транзита авто на еврономерах предусмотрены штрафы до 170 000 грн. или конфискация транспортного средства.