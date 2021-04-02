Інспектор не має права вимагати поліс, якщо порушення ПДР не доведено. Такого висновку дійшов суд.

Суд дав відповідь на запитання: чи повинен водій пред’являти працівникам поліції страховий поліс, якщо він не порушував ПДР. Або якщо немає доказів порушення.

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Працівники поліції зупинили водія нібито за порушення Правил дорожнього руху. Зокрема вказали, що нібито вони бачили як водій не увімкнув покажчик повороту відповідного напрямку і був не пристебнутий паском безпеки.

Водій заперечував порушення Правил. При цьому, попросив надати докази правопорушення. На це інспектори відповіли, що таких доказів не мають.

Незважаючи на відсутність доказів, працівники поліції попросили водія пред’явити документи на право керування. Водій надав лише свідоцтво про реєстрацію та посвідчення водія.

Стосовно полісу водій повідомив, що оскільки відсутні докази правопорушення, то працівники поліції не мають права вимагати “поліс”.

Інспектори одразу перевірили наявність полісу по базі МТСБУ та виявили, що на даний автомобіль поліс взагалі не видавався.

За відсутність полісу відносно водія винесено на місці зупинки постанову на підставі ч.1 ст.126 КУпАП та накладено штраф 425 грн. Водій не згодився із накладеним штрафом та оскаржив його у суді.

Розглядаючи справу суд наголосив, що “поліцейський має право вимагати страховий поліс від водія в разі порушення останнім ПДР, що передбачено ст.32 Закону “Про Національну поліцію”, п.п.2.1 ґ, п. 2.4 ПДР”.

При цьому суд встановив: “Підставою для зупинки транспортного засобу стало не ввімкнення покажчика повороту відповідного напрямку, а також водій зі слів інспектора не був пристебнутий ременем безпеки, у зв`язку з чим надалі інспектор вимагав від водія пред`явлення страхового полісу”.

За наслідками розгляду справи суд дійшов наступного висновку: “Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку про неправомірність вимоги поліцейського до водія про пред`явлення страхового полісу, оскільки порушення водієм п.2.1 ґ ПДР не доведено належними доказами”.

Таким чином, даним рішенням у справі №202/4473/20 суд дав відповідь на запитання чи повинен водій пред’являти працівникам поліції страховий поліс, якщо він не порушував ПДР.