Инспектор не имеет права требовать полис, если нарушение ПДД не доказано. К такому выводу пришел суд.

Суд дал ответ на вопрос: Должен ли водитель предъявлять работникам полиции страховой полис, если он не нарушал ПДД. Или если нет доказательств нарушения.

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Сотрудники полиции остановили водителя якобы за нарушение Правил дорожного движения. В частности указали, что якобы они видели как водитель не включил указатель поворота соответствующего направления и был не пристегнут ремнем безопасности.

Водитель отрицал нарушение Правил. При этом, попросил предоставить доказательства правонарушения. На это инспекторы ответили, что таких доказательств не имеют.

Несмотря на отсутствие доказательств, сотрудники полиции попросили водителя предъявить документы на право управления. Водитель предоставил только свидетельство о регистрации и водительское удостоверение.

В отношении полиса водитель сообщил, что поскольку отсутствуют доказательства правонарушения, то сотрудники полиции не имеют права требовать “полис”.

Инспекторы сразу проверили наличие полиса по базе МТСБУ и обнаружили, что на данный автомобиль полис вообще не выдавался.

За отсутствие полиса в отношении водителя вынесено на месте остановки постановление на основании ч. 1 ст. 126 КУоАП и наложен штраф 425 грн. Водитель не согласился с наложенным штрафом и обжаловал его в суде.

Рассматривая дело суд отметил, что “полицейский имеет право требовать страховой полис от водителя в случае нарушения последним ПДД, что предусмотрено ст. 32 Закона ”О Национальной полиции”, п.п. 2.1 г, п. 2.4 ПДД".

При этом суд установил: “Основанием для остановки транспортного средства стало не включение указателя поворота соответствующего направления, а также водитель со слов инспектора не был пристегнут ремнем безопасности, в связи с чем в дальнейшем инспектор требовал от водителя предъявления страхового полиса”.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к следующему выводу: “Учитывая изложенное, коллегия судей пришла к выводу о неправомерности требования полицейского к водителю о предъявлении страхового полиса, поскольку нарушение водителем п.2.1 г ПДД не доказано надлежащими доказательствами”.

Таким образом, данным решением по делу №202/4473/20 суд дал ответ на вопрос должен ли водитель предъявлять сотрудникам полиции страховой полис, если он не нарушал ПДД.