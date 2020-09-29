Действие страхового полиса полицейский может проверить самостоятельно, с помощью базы МСТБУ. Но Правила дорожного движения все же обязывают водителя предъявить полис.

На сегодня в Украине официально разрешено использование электронного полиса. Этот полис может быть предъявлен водителем либо с телефона, либо распечатан экземпляр на бумажном носителе. При этом, информация о наличии страхового полиса по конкретному автомобилю есть в центральной базе МТСБУ. Его наличие может проверить как водитель, так и инспектор.

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В Правилах дорожного движения сказано, что по требованию полицейского водитель обязан предъявить действующий страховой полис (страховой сертификат “Зеленая карта”) о заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств или действующий внутренний электронный договор указанного вида обязательного страхования в визуальной форме страхового полиса (на электронном или бумажном носителе), сведения о котором подтверждаются информацией, содержащейся в единой централизованной базе данных, оператором которой является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Водители, которые в соответствии с законодательством освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств на территории Украины, должны иметь при себе соответствующие подтверждающие документы (удостоверение).

Однако по логике, если полицейский может самостоятельно проверить наличие страхового полиса его предъявлять необязательно. Один из водителей во время остановки автомобиля сотрудниками полиции отказался предъявить инспектору электронный полис, мотивируя, что инспектор может проверить его самостоятельно в базе.

Инспектор вынес в отношении водителя штраф за непредъявление полиса по требованию работника полиции на основании ч. 1 ст. 126 КУоАП в размере 425 грн. Водитель обжаловал штраф в суде. Отменяя постановление суд первой инстанции признал действия сотрудника полиции “чрезмерным формализмом” и признал штраф незаконным (Решение от 12.05.2020).

При этом суд отметил, что “имеющийся открытый и публично доступный веб-сервис позволяет проверить наличие полиса на конкретное транспортное средство на месте остановки”. То есть суд согласился с аргументами водителя, что инспектор имеет возможность самостоятельно проверить наличие полиса без обязательного предъявления экземпляра полиса водителем.

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Управление патрульной полиции не согласилось с указанной позицией и обжаловало решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.

Апелляционный суд, рассматривая материалы дела, сделал вывод, что “на требование полицейского водитель должен предъявить для проверки полис (договор) обязательного страхования... При этом, указанный полис должен находиться непосредственно в распоряжении водителя (в транспортном средстве, которым водитель управляет)”.

При этом, апелляционный суд признал штраф незаконным по другим мотивам, а именно непредоставление полицией доказательств непредъявления водителем страхового полиса (Решение от 23.09.2020).

Таким образом, согласно выводу апелляционного суда наличие информации о полисе в базе МТСБУ не освобождает водителя от обязанности предъявить электронный или распечатанный экземпляр полиса на месте остановки.

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