Чинність страхового полісу поліцейський може перевірити самостійно, за допомогою бази МСТБУ. Але Правила дорожнього руху все ж зобов’язують водія пред’явити поліс.

На сьогодні в Україні офіційно дозволено використання електронного полісу. Цей поліс може бути пред’явлений водієм або з телефону або роздрукований примірник на паперовому носії. При цьому, інформація про наявність страхового полісу по конкретному автомобілю є в центральні базі МТСБУ. Його наявність може перевірити як водій, так і інспектор.

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У Правилах дорожнього руху сказано, що на вимогу поліцейського водій зобов’язаний пред’явити чинний страховий поліс (страховий сертифікат “Зелена картка”) про укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обов’язкового страхування у візуальній формі страхового поліса (на електронному або паперовому носії), відомості про який підтверджуються інформацією, що міститься в єдиній централізованій базі даних, оператором якої є Моторне (транспортне) страхове бюро України. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення).

Проте за логікою, якщо поліцейський може самостійно перевірити наявність страхового полісу його пред’являти необов’язково. Один з водіїв під час зупинки автомобіля працівниками поліції, водій відмовився пред’явити інспектору електронний поліс, мотивуючи що інспектор може перевірити його самостійно в базі.

Інспектор виніс відносно водія штраф за непред’явлення полісу на вимогу працівника поліції на підставі ч.1 ст.126 КУпАП у розмірі 425 грн. Водій оскаржив штраф у суді. Скасовуючи постанову суд першої інстанції визнав дії працівника поліції «надмірним формалізмом» і визнав штраф незаконним (Рішення від 12.05.2020).

При цьому суд зазначив, що «наявний відкритий та публічно-доступний веб-сервіс дозволяє перевірити наявність полісу на конкретний транспортний засіб на місці зупинки». Тобто суд погодився з аргументами водія, що інспектор має можливість самостійно перевірити наявність поліса без обов’язкового пред’явлення примірника полісу водієм.

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Управління патрульної поліції не погодилось із зазначеною позицією та оскаржило рішення суду першої інстанції у апеляційному порядку.

Апеляційний суд, розглядаючи матеріали справи, зробив висновок, що «на вимогу поліцейського водій повинен пред`явити для перевірки поліс (договір) обов`язкового страхування … При цьому, вказаний поліс повинен знаходитись безпосередньо у розпорядженні водія (у транспортному засобі, яким водій керує)».

При цьому, апеляційний суд визнав штраф незаконним з інших мотивів, а саме ненадання поліцією доказів непред’явлення водієм страхового полісу (Рішення від 23.09.2020).

Таким чином, згідно з висновком апеляційного суду наявність інформації про поліс у базі МТСБУ не звільняє водія від обов’язку пред’явити електронний чи роздрукований примірник полісу на місці зупинки.

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