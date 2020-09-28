Регулятор ринку автострахування ініціює підвищення страхових лімітів, що у свою чергу повинно вплинути на вартість полісів.

В поточному році в 7,1% страхових випадків з ОСЦПВ шкода, завдана майну (автомобілю) перевищувала 100 000 грн. В 2019 р. таких подій було лише 4% в загальній кількості.

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«Ці показники підкреслюють важливість підвищення страхових сум (на 30%), що відбулось за ініціативи МТСБУ в вересні минулого року, та необхідність забезпечення подальшого їх наближення до європейських розмірів шляхом зміни норм, закладених у закон «Про ОСЦПВ», - заявив генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко у своїй доповіді на XХ-ому Міжнародному фінансовому форумі.

Нагадаємо, зараз страхові суми (максимальний розмір виплати з ОСЦПВ) складають:

130 тис. за шкоду, заподіяну майну

260 тис. – за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю постраждалих

У випадку, коли розмір збитків перебільшує ці цифри, постраждалий може вимагати компенсацію від винуватця ДТП, добровільно чи у судовому порядку (у розмірі перевищення суми заподіяної шкоди над страховою сумою).

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