Регулятор рынка автострахования инициирует повышение страховых лимитов, что в свою очередь должно повлиять на стоимость полисов.

В текущем году в 7,1% страховых случаев по ОСЦПВ вред, причиненный имуществу (автомобилю) превышала 100 000 грн. В 2019 г. таких событий было всего 4% в общем количестве.

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“Эти показатели подчеркивают важность повышения страховых сумм (на 30%), что произошло по инициативе МТСБУ в сентябре прошлого года, и необходимость обеспечения дальнейшего их приближения к европейским размеров путем изменения норм, заложенных в закон “Об ОСЦПВ”, – заявил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко в своем докладе на ХХ-м Международном финансовом форуме.

Напомним, сейчас страховые суммы (максимальный размер выплаты по ОСЦПВ) составляют:

130 тыс. – за ущерб, причиненный имуществу

260 тыс. – за вред, причиненный жизни и здоровью пострадавших

В случае, когда размер ущерба превышает эти цифры, пострадавший может требовать компенсацию от виновника ДТП, добровольно или в судебном порядке (в размере превышения суммы причиненного вреда над страховой суммой).

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