Водій не зобов’язаний пред’являти інспектору страховий поліс, якщо зупинка автомобіля незаконна – висновок столичного суду.

Законом передбачено чіткі підстави зупинки автомобіля поліцією автомобіля. Якщо зупинка була незаконною, або інспектор не вказав причину зупинки така зупинка вважається незаконною.

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Під час зупинки автомобіля водій не пред'явив на вимогу інспектора поліс страхування. Мотивом відмови стала відсутність, на думку водія, законних підстав для зупинки автомобіля. За непред’явлення полісу інспектором винесено відносно водія штраф у розмірі 425 грн.

Київський апеляційний адміністративний суд, розглядаючи матеріали даної справи, рішенням від 25.03.2019 №373/165/19 наголосив: правовою підставою для виникнення у водія обов'язку пред'явити інспектору поліції страховий поліс є наявність законної причини зупинки, якою зокрема є порушення ПДР.

При цьому, суд зробив висновок, що у даному випадку були відсутні законні підстави для зупинки транспортного засобу, «а тому у водія не виникало обов'язку пред'явити інспектору страховий поліс», сказано в рішенні суду.

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