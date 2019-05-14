Водитель не обязан предъявлять инспектору страховой полис, если остановка автомобиля незаконная – вывод столичного суда.

Законом предусмотрены четкие основания остановки автомобиля полицией. Если остановка была незаконной, или инспектор не указал причину остановки – такая остановка считается незаконной.

Читайте также: Украинец создал авто на водороде за $400: видео

Во время остановки автомобиля водитель не предъявил по требованию инспектора полис страхования. Мотивом отказа стало отсутствие, по мнению водителя, законных оснований для остановки автомобиля. За отсутствие полиса инспектором вынесен в отношении водителя штраф в размере 425 грн.

Киевский апелляционный административный суд, рассматривая материалы данного дела, решением от 25.03.2019 №373/165/19 отметил: основанием для возникновения у водителя обязанности предъявить инспектору полиции страховой полис является наличие законной причины остановки, которой в частности является нарушение ПДД.

При этом, суд сделал вывод, что в данном случае отсутствовали законные основания для остановки транспортного средства, “а потому у водителя не возникало обязанности предъявить инспектору страховой полис”, говорится в решении суда.

Также интересно: В Украину возвращается коррупционный техосмотр: названа дата