До Правил дорожнього руху вже давно внесено зміни, згідно з якими жезл може використовуватись поліцейськими тільки для регулювання дорожнього руху. Одночасно втратила чинність норма щодо права зупинки автомобіля за допомогою жезла.

Таким чином, на сьогодні вимога зупинки транспортного засобу позначається поліцейським виключно за допомогою:

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• сигнального диска з червоним сигналом або руки, що вказує на відповідний транспортний засіб та подальше місце його зупинки;

• увімкненого проблискового маячка синього і червоного або лише червоного кольору та (або) спеціального звукового сигналу;

• гучномовного пристрою;

• спеціального табла, на якому зазначається вимога про зупинку транспортного засобу.

Водій повинен зупинити транспортний засіб виключно на підставі зазначених позначок.

Вимога зупинки транспортного засобу за допомогою смугастого жезла є незаконною та може бути оскаржена.