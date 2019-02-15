В Правила дорожного движения уже давно внесены изменения, согласно которым жезл может использоваться полицейскими только для регулирования дорожного движения. Одновременно утратила силу норма относительно права остановки автомобиля при помощи жезла.

Таким образом, на сегодня требование остановки транспортного средства сказывается исключительно полицейским за помощью:

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• сигнального диска с красным сигналом или руки, указывающего на соответствующее транспортное средство и последующее место его остановки;

• включенного проблескового маячка синего и красного или лишь красного цвета и (или) специального звукового сигнала;

• громкоговорящего устройства;

• специального табло, на котором указывается требование об остановке транспортного средства.

Водитель должен остановить транспортное средство исключительно на основании указанных отметок.

Требование остановки транспортного средства с помощью полосатого жезла является незаконным и может быть оспорено.