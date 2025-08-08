Коли можна складати європротокол: поради від поліції

Днями Патрульна поліція Київської області отримала виклик про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася на вулиці Харківська у селі Іванків.

На місці виклику поліцейські виявили ДТП без потерпілих за участі транспортних засобів Suzuki Grand Vitara та Renault Master. Водії дійшли спільної згоди щодо всіх обставин ДТП, тому прийняли рішення самостійно оформити європротокол. Патрульні ж допомогли їм та забезпечили безпеку дорожнього руху на місці ДТП.

Тож нагадаємо, за яких умов можна оформити ДТП без поліції:

ДТП (зіткнення) сталося за участю 2 транспортних засобів.

Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей.

Пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби.

Обидва транспортні засоби мають чинні поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Водії не перебувають у стані наркотичного сп’яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння.

Врахуйте, що ліміт суми збитків унаслідок ДТП, який раніше був 80 000 гривень, скасовано, а максимальний розмір страхової виплати підвищено до 250 тис. гривень (за договорами, укладеними до 2025 року, максимальний розмір виплати становить 160 тис. гривень).

Скласти європротокол можна за допомогою онлайн-системи посиланням, або ж на паперовому бланку.