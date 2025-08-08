Когда можно составлять европротокол: советы от полиции

На днях Патрульная полиция Киевской области получила вызов о дорожно-транспортном происшествии, случившемся на улице Харьковская в селе Иванков.

Читайте также: Водители для регистрации ДТП стали активнее использовать электронный европротокол

На месте вызова полицейские обнаружили ДТП без пострадавших с участием транспортных средств Suzuki Grand Vitara и Renault Master. Водители пришли к общему согласию относительно всех обстоятельств ДТП, поэтому приняли решение самостоятельно оформить европротокол. Патрульные же помогли им и обеспечили безопасность дорожного движения на месте ДТП.

Поэтому напомним, при каких условиях можно оформить ДТП без полиции:

ДТП (столкновение) произошло с участием 2 транспортных средств.

В результате ДТП не был нанесен вред здоровью или жизни людей.

Повреждены или уничтожены исключительно транспортные средства.

Оба транспортных средства имеют действующие полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Водители не находятся в состоянии наркотического опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Участники ДТП пришли к согласию относительно обстоятельств его совершения.

Учтите, что лимит суммы убытков в результате ДТП, который ранее был 80 000 гривен, отменен, а максимальный размер страховой выплаты повышен до 250 тыс. гривен (по договорам, заключенным до 2025 года, максимальный размер выплаты составляет 160 тыс. гривен).

Составить европротокол можно с помощью онлайн-системы по ссылке, или же на бумажном бланке.