Водители для регистрации ДТП стали активнее использовать электронный европротокол

В 2024 году 38,5% дорожно-транспортных происшествий (ДТП) было урегулировано с помощью европротокола, сообщает МСТБУ.

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Если сравнивать с показателями 2023 года, количество урегулированных страховых событий с помощью этого инструмента выросло на 6,5%. Такая динамика подтверждает, что водители все больше выбирают этот инструмент из-за его удобства и скорости оформления страховых случаев.

Что такое европротокол?

Европротокол – это специальный документ, составляемый участниками ДТП без привлечения подразделений полиции, для самостоятельного оформления ДТП. На основании европротокола может быть осуществлена страховая выплата. Оформление ДТП с помощью европротокола позволяет избежать вызова полиции и административной ответственности: не накладывается штраф за нарушение ПДД, не изымается водительское удостоверение, а материалы дела не передаются в суд.

Европротокол можно оформить как в бумажном виде, заполнив специальный бланк выданный страховщиком при заключении полиса автогражданки, или в форме электронного документа с помощью специальной информационной системы – “Электронный европротокол”.

Использование электронного европротокола

Воспользоваться информационной системой “Электронный европротокол” можно с любого девайса, телефона или планшета, и при наличии доступа к сети Интернет. Для этого необходимо перейти по ссылке, заполнить соответствующие поля формы, пройти авторизацию и получить протокол на свою электронную почту.

Преимущества заполнения электронного европротокола:

Автоматические подсказки: Система интерактивно сопровождает процесс заполнения, помогая избежать ошибок.

Проверка полисов: Программа автоматически проверяет действие полисов ОСАГО у водителей и наличие страхового покрытия.

Удобное оформление схемы ДТП: Вместо ручного рисования, система предлагает готовые схемы происшествия. Вы можете выбрать подходящую или загрузить собственную, если ни один из предложенных вариантов не подходит.

Быстрая передача данных: После заполнения протокол мгновенно направляется в страховую компанию и регистрируется в базе МТСБУ.

Оформить европротокол можно только при выполнении определенных условий. Перед оформлением ДТП следует убедиться, что выполняются следующие условия: