Водії для реєстрації ДТП стали активніше використовувати електронний європротокол

У 2024 році 38,5% дорожньо-транспортних пригод (ДТП) було врегульовано за допомогою європротокола, повідомляє МСТБУ.

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Якщо порівнювати з показниками 2023 року, кількість врегульованих страхових подій за допомогою цього інструмента зросла на 6,5%. Така динаміка підтверджує, що водії все більше обирають цей інструмент через його зручність і швидкість оформлення страхових випадків.

Клієнти Страхової компанії ARX вже звикли, що рішення про відшкодування ухвалюється в найкоротші терміни, а кошти на ремонт йдуть одразу на СТО, яке відновлює машину до первісного стану без жодних зусиль з боку автовласника. Аналогічний рівень сервісу чекає й на тих, хто користується Автоцивілкою від Страхової компанії АRХ. Рекламна інформація

Що таке європротокол?

Європротокол – це спеціальний документ, що складається учасниками ДТП без залучення підрозділів поліції, для самостійного оформлення ДТП. На підставі європротоколу може бути здійснена страхова виплата. Оформлення ДТП за допомогою європротоколу дозволяє уникнути виклику поліції та адміністративної відповідальності: не накладається штраф за порушення ПДР, не вилучається посвідчення водія, а матеріали справи не передаються до суду.

Європротокол можна оформити як у паперовому вигляді, заповнивши спеціальний бланк виданий страховиком під час укладання поліса автоцивілки, або у формі електронного документа за допомогою спеціальної інформаційної системи – “Електронний європротокол”.

Використання електронного європротокола

Скористатися інформаційною системою “Електронний європротокол” можна з будь-якого девайсу, телефону чи планшету, та за наявності доступу до мережі Інтернет. Для цього необхідно перейти за посиланням, заповнити відповідні поля форми, пройти авторизацію та отримати протокол на свою електронну пошту.

Переваги заповнення електронного європротокола:

Автоматичні підказки: Система інтерактивно супроводжує процес заповнення, допомагаючи уникнути помилок.

Перевірка полісів: Програма автоматично перевіряє чинність полісів ОСЦПВ у водіїв та наявність страхового покриття.

Зручне оформлення схеми ДТП: Замість ручного малювання, система пропонує готові схеми пригоди. Ви можете обрати відповідну або завантажити власну, якщо жоден із запропонованих варіантів не підходить.

Швидка передача даних: Після заповнення протокол миттєво надсилається до страхової компанії та реєструється в базі МТСБУ.

Оформити європротокол можна лише за виконання певних умов. Перед оформленням ДТП слід переконатися, що виконуються такі умови: