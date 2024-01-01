Коли не можна оформити ДТП за європротоколом

Європротокол — це зручний спосіб оформити ДТП самостійно без виклику поліції. Проте його використання можливе лише за виконання певних умов.

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Ключове – це має бути контактне ДТП за участі лише 2-х транспортних засобів без травмованих осіб.

Європротокол не застосовується у випадках:

Якщо внаслідок ДТП є постраждалі люди — навіть із незначними травмами.

Якщо в аварії більше двох транспортних засобів (наприклад, 3 авто або 2 авто і причеп).

Якщо пошкоджене інше майно, крім автомобілів — паркан, стовп, вітрина тощо.

Якщо у когось з учасників ДТП немає чинного полісу автоцивілки або Зеленої картки.

Якщо водії не можуть дійти згоди щодо обставин пригоди.

Якщо у когось із водіїв є ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння або впливу медичних препаратів.

У таких випадках оформлення ДТП обов’язково має здійснювати поліція.

Більше про те, коли і як правильно використовувати європротокол — на офіційному сайті МТСБУ.