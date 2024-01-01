Когда нельзя оформить ДТП по европротоколу

Европротокол - это удобный способ оформить ДТП самостоятельно без вызова полиции. Однако его использование возможно только при выполнении определенных условий.

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Ключевое – это должно быть контактное ДТП с участием только 2-х транспортных средств без травмированных лиц.

Европротокол не применяется в случаях:

Если в результате ДТП есть пострадавшие люди - даже с незначительными травмами.

Если в аварии более двух транспортных средств (например, 3 авто или 2 авто и прицеп).

Если повреждено другое имущество, кроме автомобилей - забор, столб, витрина и тому подобное.

Если у кого-то из участников ДТП нет действующего полиса автогражданки или Зеленой карты.

Если водители не могут прийти к согласию относительно обстоятельств происшествия.

Если у кого-то из водителей есть признаки алкогольного или наркотического опьянения или воздействия медицинских препаратов.

В таких случаях оформление ДТП обязательно должна осуществлять полиция.

Больше о том, когда и как правильно использовать европротокол - на официальном сайте МТСБУ.