Візуальний огляд салону чи багажника транспортного засобу (поверхневу перевірку) працівник поліції може провести лише у разі наявності законних підстав, чіткого вказання причин, та з суворим дотриманням передбаченої законом процедури.

Конкретні підстави для проведення такої “поверхневої перевірки” передбачені у статті 34 Закону "Про національну поліцію", а саме, якщо існує достатньо підстав вважати що:

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в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб; в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю людини; транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку.

Важливо: "поверхнева перевірка" є превентивним заходом. А отже відповідно статті 31 закону про поліцію "Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов’язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи".

Тобто поліцейський повинен чітко озвучити одну з трьох вищезазначених причин. Інших підстав для проведення “поверхневої перевірки” законом не передбачено. Тому, у разі спроби поліцейського провести “поверхневу перевірку” вашого автомобіля вимагайте від нього вказати конкретну підставу для її проведення, передбачену законом. Якщо законна підстава відсутня, ви маєте право відмовити у проведенні такої перевірки.

Важливо: У разі виявлення намірів поліцейського провести поверхневу перевірку усі його подальші дії варто фільмувати на камеру. Ситуації з "півкіло коноплі в газеті "Сельская жизнь", на жаль, трапляються не лише у фільмах.

Оскільки “поверхнева перевірка” є заходом, що обмежує права громадян, то працівник поліції зобов’язаний також повідомити водію його права при здійсненні цих дій.

Якщо ж законні підстави все ж таки є і вам роз’яснено ваші права, то наступне, що повинні знати, що “поверхнева перевірка” може здійснюватись лише шляхом візуального огляду поліцейським салону чи багажника транспортного засобу. Поліцейський має право вимагати відкрити кришку багажника та/або двері салону. У той же час ви не зобов’язані відкривати бардачок, піднімати килимки та робити інші речі не передбачені законом. Закон передбачає лише виконання вимоги про відкриття дверей та кришки багажнику.

Законом не передбачено наявність свідків при проведенні поверхневої перевірки. Однак, найкращим свідком у даній ситуації буде зроблений відеозапис. Також при “поверхневій перевірці” завжди слідкуйте за поліцейським і його рухами, щоб не дозволити щось незаконне підкинути.

Стосовно місця перебування поліцейського під час проведення “поверхневої перевірки”, то стаття 30 Конституції передбачає можливість проникнення до житла та іншого володіння особи, з метою проведення огляду лише за вмотивованим рішенням суду. Тобто протикати у салон автомобіля поліцейському заборонено.

Поліцейський у жодному разі не має права перебувати в середині вашого автомобіля. Це він може зробити лише за мотивованим рішенням суду. Винятком може бути лише необхідність термінового рятування життя людини чи її майна, або переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину.