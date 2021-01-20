Визуальный осмотр салона или багажника транспортного средства (поверхностную проверку) работник полиции может провести только при наличии законных оснований, четкого указания причин, и со строгим соблюдением предусмотренной законом процедуры.

Конкретные основания для проведения такой поверхностной проверки предусмотрены в статье 34 Закона "О национальной полиции", а именно, если существует достаточно оснований считать, что:

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в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом; в транспортном средстве находится вещь, оборот которой запрещен или которая представляет угрозу жизни или здоровью человека; транспортное средство является орудием совершения правонарушения и/или находится в том месте, где может быть совершено уголовное преступление, для предотвращения которого необходимо провести поверхностную проверку.



Важно: "поверхностная проверка" является превентивной мерой. А значит соответствии со статьей 31 закона о полиции "Во время проведения превентивных полицейских мер полиция обязана сообщить лицу о причинах применения к нему превентивных мер, а также довести до его сведения нормативно-правовые акты, на основании которых применяются такие меры".

То есть полицейский должен четко озвучить одну из трех вышеупомянутых причин. Другие основания для проведения поверхностной проверки законом не предусмотрены. Поэтому, в случае попытки полицейского провести поверхностную проверку вашего автомобиля требуйте от него указать конкретное основание для ее проведения, предусмотренную законом. Если законное основание отсутствует, вы имеете право отказать в проведении такой проверки.

Важно: В случае выявления намерений полицейского провести поверхностную проверку все его дальнейшие действия следует снимать на камеру. Ситуации с "полкило конопли в газете "Сельская жизнь", к сожалению, случаются не только в фильмах.

Поскольку поверхностная проверка является мерой, ограничивающей права граждан, то работник полиции обязан также сообщить водителю его права при осуществлении этих действий.

Если же законные основания все же есть и вам разъяснены ваши права, то следующее, что должны знать, что поверхностная проверка может осуществляться только путем визуального осмотра полицейским салона или багажника транспортного средства. Полицейский имеет право требовать открыть крышку багажника и/или двери салона. В то же время вы не обязаны открывать бардачок, поднимать коврики и делать другие вещи не предусмотрены законом. Закон предусматривает только выполнение требования об открытии дверей и крышки багажника.

Законом не предусмотрено наличие свидетелей при проведении поверхностной проверки. Однако, лучшим свидетелем в данной ситуации будет сделанная видеозапись. Также при поверхностной проверке всегда следите за полицейским и его движениями, чтобы не позволить что-то незаконное подбросить.

Относительно места пребывания полицейского во время проведения поверхностной проверки, то статья 30 Конституции предусматривает возможность проникновения в жилище и другое владение лица, с целью проведения осмотра только по мотивированному решению суда. То есть проникать в салон автомобиля полицейскому запрещено.

Полицейский ни в коем случае не имеет права находиться в середине вашего автомобиля. Это он может сделать только по мотивированному решению суда. Исключением может быть только необходимость срочного спасения жизни человека или его имущества, или преследования лица, подозреваемого в совершении преступления.