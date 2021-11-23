Практика вилучення на місці зупинки посвідчень водія через несплату аліментів стає все більш поширеною.

Статтею 71 Закону "Про виконавче провадження" передбачено, що "державний виконавець виносить постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці".

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Постанова про встановлення тимчасового обмеження у праві керування надсилається боржнику не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення. Вноситься постанова у центральну базу одразу при її винесенні і стає доступною для працівників поліції з моменту внесення.

При зупинці автомобіля поліцією в планшеті інспектора висвітлюється інформація про наявність обмеження у праві керування, навіть якщо постанова ще йде до водія поштою. У такому разі інспектор зобов’язаний вилучити посвідчення водія і передати матеріали до суду.

Відповідно до ч.З ст.126 КУпАП "Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування, - тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3-х до 6-ти місяців".

Таким чином, боржники по несплаті аліментів довідуються про наявність обмеження у праві керування на місці зупинки, позбувшись одразу посвідчення водія.

Рішення про позбавлення права керування приймає суд. До вирішення справи у суді водієві надається тимчасовий дозвіл на керування. Якщо суд вирішить позбавити права керування, то після встановленого судом строку для повернення посвідчення, водій повинен пройти медичний огляд щодо придатності до керування транспортним засобом та складення теоретичного і практичного іспиту на право керування.