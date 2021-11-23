Практика изъятия на месте остановки водительских удостоверений из-за неуплаты алиментов становится все более распространенной.

Статьей 71 Закона “Об исполнительном производстве” предусмотрено, что “государственный исполнитель выносит постановление об установлении временного ограничения должника в праве управления транспортными средствами, при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца”.

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Постановление об установлении временного ограничения в праве управления направляется должнику не позднее следующего рабочего дня со дня его вынесения. Вносится постановление в центральную базу сразу при его вынесении и становится доступным для сотрудников полиции с момента внесения.

При остановке автомобиля полицией в планшете инспектора освещается информация о наличии ограничения в праве управления, даже если постановление еще идет к водителю по почте. В таком случае инспектор обязан изъять водительское удостоверение и передать материалы в суд.

В соответствии с ч. 3 ст. 126 КУоАП “Управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления, – влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 3-х до 6-ти месяцев”.

Таким образом, должники по неуплате алиментов узнают о наличии ограничения в праве управления на месте остановки, лишившись сразу водительского удостоверения.

Решение о лишении права управления принимает суд. До решения дела в суде водителю предоставляется временное разрешение на управление. Если суд решит лишить права управления, то после установленного судом срока для возврата удостоверения, водитель должен пройти медицинский осмотр относительно пригодности к управлению транспортным средством и сдачи теоретического и практического экзамена на право управления.