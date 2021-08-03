За буквою закону поліціянт не має права евакуювати авто на “штрафмайданчик”, якщо воно не перешкоджає дорожньому руху. Але насправді є випадки, коли поліція забирає авто на штрафмайданчик і в інших випадках.

Більшість водіїв зустрічались з випадками, коли на місці зупинки автомобіля працівники поліції погрожують “забрати” транспортний засіб на “штрафмайданчик”.

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Дійсно, якщо водієм вчинено порушення за певними нормами КУпАП працівник поліції, має право тимчасово затримати транспортний засіб шляхом блокування або доставлення його для зберігання на спеціальний майданчик. Повний таких випадків передбачений у ст. 265-2 КУпАП.

Проте евакуація автомобіля на “штрафмайданчик” дозволяється виключно у випадку, якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

Також дозволяється затримання на штрафмайданчик, якщо транспортний засіб розміщений на місцях, призначених для зупинки, стоянки, безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю. Інших підстав не передбачено.

Тому, якщо розміщення вашого автомобіля суттєво не перешкоджає дорожньому руху або не створює загрозу безпеці руху, такий транспортний засіб не може бути евакуйовано на штрафмайданчик. У такому випадку “погрози” поліцейського є надуманими.

Проте не варто забувати, що на практиці транспортний засіб можуть забрати на штрафмайданчик, якщо водія відсторонено від керування. Наприклад, при виявлені керування у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. У такому випадку водію краще викликати драйвера, який віджене авто на стоянку.