По букве закона полицейский не имеет права эвакуировать авто на "штрафплощадку", если оно не препятствует дорожному движению. Но на самом деле есть случаи, когда полиция забирает авто на штрафплощадку и в других случаях.

Большинство водителей встречались со случаями, когда на месте остановки автомобиля работники полиции угрожают "забрать" транспортное средство на "штрафплощадку".

Читайте также: Lamborghini Aventador забрали на штрафплощадку за неоплаченный дорожный сбор

Действительно, если водителем совершено нарушение по определенным нормам КоАП работник полиции имеет право временно задержать транспортное средство путем блокировки или доставки его для хранения на специальную площадку. Полный список таких случаев предусмотрен в ст. 265-2 КУоАП.

Однако эвакуация автомобиля на "штрафплощадку" разрешается только в случае, если размещение задержанного транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или угрожает безопасности движения.

Также разрешается задержание на штрафплощадку, если транспортное средство размещено на местах, предназначенных для остановки, стоянки, бесплатной парковки транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью. Других оснований не предусмотрено.

Поэтому, если размещение вашего автомобиля существенно не препятствует дорожному движению или не создает угрозу безопасности движения, такое транспортное средство не может быть эвакуировано на штрафплощадку. В таком случае "угрозы" полицейского являются надуманными.

Однако не стоит забывать, что на практике транспортное средство могут забрать на штрафплощадку, если водитель отстранен от управления. Например, при обнаружении управления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В таком случае водителю лучше вызвать драйвера, который отгонит автомобиль на стоянку.