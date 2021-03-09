Скупой платит дважды.

Казалось бы, для владельца автомобиля стоимостью 200 – 400 тысяч долларов, уплата мизерных дорожных поборов не должна стать проблемой. Но это не всегда так, о чем свидетельствует водитель, ославившийся на весь мир.

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Инцидент был обнародован полицией острова Уайт в социальных сетях, что можно расценивать, как попытку пристыдить водителя и удержать других от такой безответственности и, наконец, мелочности.

Even £300k Supercars require road tax to be driven on our roads! The driver of a Lamborghini Aventador saw his car recovered in Newport this evening as the tax had expired in August 2020. Dom @ ARV. Опубліковано Isle of Wight Police Субота, 6 березня 2021 р.

"Даже суперавтомобили ценой в триста тысяч фунтов стерлингов требуют уплаты дорожного налога на наших дорогах", – говорится в заметке. "Водитель" Lamborghini Aventador увидел, как сегодня вечером в Ньюпорте его автомобиль забрали на штрафплощадку, поскольку срок действия его налогового талона истек в августе 2020 года".

Полиция обнаружила, что владелец суперкара не платил дорожный налог более полугода. Эвакуированный автомобиль забрать со штрафплощадки можно, предварительно оплатив просроченный сбор, штраф и плату за хранение на штрафплощадке. Если он этого не сделает в течение 30 дней, закон предписывает отправить автомобиль в дробилку для утилизации.

В Великобритании транспортные средства облагаются более высоким дорожным налогом, если их выбросы углерода выше определенных значений и если их стоимость превышает 40 тысяч фунтов стерлингов (около полутора миллиона гривен). При этом максимальная сумма, которую владелец Lamborghini Aventador мог задолжать короне, не превышает мизерные 475 фунтов стерлингов (18,3 тысячи гривен), что, конечно, является приличной суммой денег, но все еще ничто по сравнению с ценой автомобиля. Теперь же сумма будет значительно больше.