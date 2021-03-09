Скупий платить двічі.

Здавалось би, для власника автомобіля вартістю 200 – 400 тисяч доларів сплата мізерних дорожніх поборів не має бути проблемою. Та це не завжди так, про що свідчить водій, який ославився на весь світ.

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Інцидент був оприлюднений поліцією острова Уайт у соціальних мережах, що можна розцінювати, як спробу присоромити водія та стримати інших від такої безвідповідальності та, зрештою, дешевості.

Even £300k Supercars require road tax to be driven on our roads! The driver of a Lamborghini Aventador saw his car recovered in Newport this evening as the tax had expired in August 2020. Dom @ ARV. Опубліковано Isle of Wight Police Субота, 6 березня 2021 р.

“Навіть суперавтомобілі ціною в триста тисяч фунтів стерлінгів вимагають сплати дорожнього податку на наших дорогах”, – сказано у дописі. “Водій" Lamborghini Aventador побачив, як сьогодні ввечері у Ньюпорті його автомобіль забрали на штрафмайданчик, оскільки строк дії його податкового талону закінчився в серпні 2020 року”.

Поліція виявила, що власник суперкара не сплачував дорожній податок більш як півроку. Евакуйований автомобіль забрати зі штрафмайданчика можна, попередньо сплативши прострочений збір, штраф та плату за зберігання на штрафмайданчику. Якщо він цього не зробить протягом 30 днів, закон наказує відправити на дробарку для утилізації.

У Великобританії транспортні засоби обкладаються вищим дорожнім податком, якщо їх викиди вуглецю вищі певних значень і якщо їх вартість перевищує 40 тисяч фунтів стерлінгів (близько півтора мільйона гривень). При цьому максимальна сума, яку власник Lamborghini Aventador міг заборгувати короні, не перевищує мізерні 475 фунтів стерлінгів (18,3 тисячі гривень), що, звичайно, є пристойною сумою грошей, але все ще ніщо в порівнянні з ціною автомобіля. Тепер же сума буде значно більшою.