Укр
Ру

Коли поліція штрафує за брудні номери

За порушення правил встановлення та експлуатації номерів українські правила передбачають штраф у розмірі 1 190 грн. Брудний номер може стати підставою для зупинки та протоколу від поліції.
Який штраф за брудні номери - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Штраф за брудні номери

Євген Гудущан
logo20 січня, 20:02
logo0
logo0 хв

Патрульна поліція Київської області фіксує системні порушення правил використання державних номерних знаків. Найпоширеніша практика — брудні номери через погану погоду.

Читайте також: Киянин 10 років "полював" на іменний номер і нарешті отримав його

У поліції наголошують, що брудні номери є прямим порушенням частини першої статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водії, які використовують номерні знаки з порушеннями встановлених вимог, притягуються до адміністративної відповідальності.

Згідно з діючим на території України законодавством, заборонено керування або експлуатація транспортного засобу у таких випадках:

  • Відсутній державний номерний знак.
  • Встановлений номерний знак не належить цьому транспортному засобу або не відповідає встановленому зразку.
  • Номерний знак закріплений у не передбаченому для цього місці.
  • Номерний знак перевернутий або не має належного підсвічування.
  • Номер закритий будь-якими предметами, включно з прозорими накладками.
  • На номер нанесені покриття чи використані матеріали, що ускладнюють його зчитування.
  • Номерний знак забруднений настільки, що символи неможливо чітко розпізнати з відстані 20 метрів.
  • Вчинені будь-які інші умисні дії, спрямовані на приховування номерного знака.

У поліції підкреслюють, що коректно встановлений та чистий номерний знак є не тільки вимогою закону, а й важливим елементом контролю, який дозволяє оперативно ідентифікувати транспортні засоби у разі ДТП або правопорушень.

#Поради #Автомобілісту