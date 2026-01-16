Киянин 10 років "полював" на іменний номер і нарешті отримав його

У столиці зафіксовано показовий випадок персоналізації транспортного засобу, який демонструє інтерес українців до індивідуальних номерних знаків. До сервісного центру МВС №8042 звернувся мешканець Києва Артем для перереєстрації автомобіля у зв’язку із закріпленням іменного номерного знака з написом «ROMANTIK».

Десятирічний шлях до бажаної комбінації

Історія розпочалася ще десять років тому, коли в робочому колективі за Артемом закріпилося прізвисько «Романтик». Саме тоді він вирішив перенести це слово на номерні знаки власного автомобіля. Проте протягом тривалого часу бажана комбінація «ROMANTIK» була недоступною, оскільки перебувала у користуванні іншого власника.

Упродовж років чоловік регулярно перевіряв можливість замовлення омріяного номерного знака, очікуючи на звільнення комбінації. Зрештою він обрав альтернативний варіант — замінив латинську літеру «N» на візуально схожу «H», що дозволило сформувати унікальний напис «ROMAHTIK» і отримати дозвіл на його виготовлення.

Процедура оформлення та результат

Після виготовлення індивідуальних номерних знаків Артем звернувся до сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу та внесення відповідних змін до реєстраційних документів. За його словами, момент отримання номерів став символічним завершенням багаторічного очікування.

У сервісних центрах МВС зазначають, що індивідуальні номерні знаки дедалі частіше використовуються не лише як елемент ідентифікації автомобіля, а й як спосіб самовираження власника. При цьому всі написи проходять перевірку на відповідність чинним нормам та вимогам законодавства.

Тенденція персоналізації на українських дорогах

Історія киянина відображає попиту на персоналізовані номерні знаки. Для деяких водіїв це спосіб підкреслити власний стиль, професію або життєву позицію, не порушуючи при цьому правил дорожнього руху та реєстраційних процедур.