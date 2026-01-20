Когда полиция штрафует за грязные номера

Патрульная полиция Киевской области фиксирует системные нарушения правил использования государственных номерных знаков. Самая распространенная практика - грязные номера из-за плохой погоды.

В полиции отмечают, что грязные номера являются прямым нарушением части первой статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Водители, которые используют номерные знаки с нарушениями установленных требований, привлекаются к административной ответственности.

Согласно действующему на территории Украины законодательству, запрещено управление или эксплуатация транспортного средства в следующих случаях:

Отсутствует государственный номерной знак.

Установленный номерной знак не принадлежит этому транспортному средству или не соответствует установленному образцу.

Номерной знак закреплен в не предусмотренном для этого месте.

Номерной знак перевернут или не имеет надлежащей подсветки.

Номер закрыт любыми предметами, включая прозрачные накладки.

На номер нанесены покрытия или использованы материалы, затрудняющие его считывание.

Номерной знак загрязнен настолько, что символы невозможно четко распознать с расстояния 20 метров.

Совершены любые другие умышленные действия, направленные на сокрытие номерного знака.

В полиции подчеркивают, что корректно установленный и чистый номерной знак является не только требованием закона, но и важным элементом контроля, который позволяет оперативно идентифицировать транспортные средства в случае ДТП или правонарушений.