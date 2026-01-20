Когда полиция штрафует за грязные номера

ФОТО: freepik.com|
Штраф за грязные номера
Патрульная полиция Киевской области фиксирует системные нарушения правил использования государственных номерных знаков. Самая распространенная практика - грязные номера из-за плохой погоды.
В полиции отмечают, что грязные номера являются прямым нарушением части первой статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Водители, которые используют номерные знаки с нарушениями установленных требований, привлекаются к административной ответственности.
Согласно действующему на территории Украины законодательству, запрещено управление или эксплуатация транспортного средства в следующих случаях:
- Отсутствует государственный номерной знак.
- Установленный номерной знак не принадлежит этому транспортному средству или не соответствует установленному образцу.
- Номерной знак закреплен в не предусмотренном для этого месте.
- Номерной знак перевернут или не имеет надлежащей подсветки.
- Номер закрыт любыми предметами, включая прозрачные накладки.
- На номер нанесены покрытия или использованы материалы, затрудняющие его считывание.
- Номерной знак загрязнен настолько, что символы невозможно четко распознать с расстояния 20 метров.
- Совершены любые другие умышленные действия, направленные на сокрытие номерного знака.
В полиции подчеркивают, что корректно установленный и чистый номерной знак является не только требованием закона, но и важным элементом контроля, который позволяет оперативно идентифицировать транспортные средства в случае ДТП или правонарушений.