Когда полиция штрафует за грязные номера

За нарушение правил установки и эксплуатации номеров украинские правила предусматривают штраф в размере 1 190 грн. Грязный номер может стать основанием для остановки и протокола от полиции.
Штраф за грязные номера

Патрульная полиция Киевской области фиксирует системные нарушения правил использования государственных номерных знаков. Самая распространенная практика - грязные номера из-за плохой погоды.

В полиции отмечают, что грязные номера являются прямым нарушением части первой статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Водители, которые используют номерные знаки с нарушениями установленных требований, привлекаются к административной ответственности.

Согласно действующему на территории Украины законодательству, запрещено управление или эксплуатация транспортного средства в следующих случаях:

  • Отсутствует государственный номерной знак.
  • Установленный номерной знак не принадлежит этому транспортному средству или не соответствует установленному образцу.
  • Номерной знак закреплен в не предусмотренном для этого месте.
  • Номерной знак перевернут или не имеет надлежащей подсветки.
  • Номер закрыт любыми предметами, включая прозрачные накладки.
  • На номер нанесены покрытия или использованы материалы, затрудняющие его считывание.
  • Номерной знак загрязнен настолько, что символы невозможно четко распознать с расстояния 20 метров.
  • Совершены любые другие умышленные действия, направленные на сокрытие номерного знака.

В полиции подчеркивают, что корректно установленный и чистый номерной знак является не только требованием закона, но и важным элементом контроля, который позволяет оперативно идентифицировать транспортные средства в случае ДТП или правонарушений.

