Коли потрібно міняти посвідчення водія

Написи на посвідченні стерлись і чітко не читаються, хочеться нове фото чи змінились персональні дані? Це вже привід для заміни посвідчення водія. Але якщо посвідчення старе, видане ще до 2013 року його краще не міняти, адже воно довічне. А нові посвідчення водія – тимчасові.

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Також можна поміняти “права”, якщо термін 2-річного посвідчення водія закінчився, але такі посвідчення усе одно чинні до кінця воєнного стану.

З початку 2025 року сервісні центри МВС видали 205 506 посвідчень водія у зв’язку з обміном. Із них 7 895 – лише в електронній формі.

Обмін посвідчення водія онлайн

Для замовлення послуги необхідно авторизуватися у Кабінет водія або в додатку Дія, обрати послугу обміну посвідчення водія, вказати причину заміни документа, вибрати тип посвідчення – цифрове або пластик, вказати спосіб доставки та сплатити за послугу. Забрати готове посвідчення водія можна в сервісному центрі МВС або замовити доставку документа у відділення Укрпошти чи кур’єром на будь-яку зручну адресу.

Важливо, що обмін посвідчення водія онлайн доступний лише якщо документ відображається в електронних реєстрах разом із фотокарткою. В інших випадках доведеться особисто звертатись до ТСЦ.

Обмін посвідчення водія в сервісному центрі МВС

Послуга доступна в будь-якому територіальному підрозділі незалежно від місця проживання. З собою до сервісного центру МВС необхідно підготувати такі документи:

паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання або ID-картка (разом з витягом про місце проживання);

копія ідентифікаційного коду (реєстраційного номера облікової картки платника податків);

посвідчення водія, що підлягає обміну.

на час дії воєнного стану медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами надавати необов’язково.

Перед зверненням до сервісного центру МВС необхідно здійснити попередню реєстрацію в системі Е-Запис або в терміналі самообслуговування, що розташований в територіальному підрозділі.

Наразі сервісні центри МВС видають лише посвідчення водія європейського зразка терміном на 30 років. Це пластиковий бланк, який має кілька ступенів захисту та відображається в електронних сервісах.