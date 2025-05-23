На Полтавщині без екзамену обміняли "права" видані у 1974 році

Двоє давніх сусідів із Миргорода – Олексій Дмитрович та Дмитро Борисович вирішили отримати тимчасові пластикові “права”. Водії з багаторічним досвідом керування автівками обміняли свої старі водійські посвідчення у сервісному центрі МВС. Одне було видане ще у 1974 році, друге – в 1987-му.

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“Ці права вже бачили і гору, і долину, пора оновити!”, – каже Олексій Дмитрович, розглядаючи старий ламінований документ без кінцевого терміну придатності.

“Сучасні документи – це як нові кросівки: зручніше і краще виглядають!”, – усміхається у відповідь Дмитро Борисович.

У сервісному центрі МВС чоловіки пройшли всі етапи обміну посвідчення водія. Уже за пів години тримали в руках нові посвідчення водія сучасного зразка. З новим дизайном, зручного формату й захистом, як у європейських країнах. Що правда вони не служитимуть так довго як їх старі документи. У сучасних посвідчень водія термін дії обмежений: 30 років.

Для обміну посвідчення водія необхідно:

обрати сервісний центр МВС – перелік підрозділів;

зареєструватись онлайн Е-запис або через термінал у сервісному центрі МВС;

прийти в обраний день та час і за 30 хвилин отримати тимчасове посвідчення водія сучасного зразка.

З собою необхідно мати такі документи:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

наявне посвідчення водія.

Звертаємо увагу, дійсними вважаються всі раніше видані на території України посвідчення водія. Громадяни самостійно приймають рішення здійснювати обмін документа чи ні. Орієнтовна вартість послуги обміну посвідчення водія складає – 608 грн, може бути нарахована комісія банку.