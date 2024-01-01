Когда нужно менять водительское удостоверение

Надписи на удостоверении стерлись и четко не читаются, хочется новое фото или изменились персональные данные? Это уже повод для замены водительского удостоверения. Но если удостоверение старое, выдано еще до 2013 года его лучше не менять, ведь оно пожизненное. А новые водительские удостоверения – временные.

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Также можно поменять “права”, если срок 2-летнего водительского удостоверения закончился, но такие удостоверения все равно действуют до конца военного положения.

С начала 2025 года сервисные центры МВД выдали 205 506 удостоверений водителя в связи с обменом. Из них 7 895 – только в электронной форме.

Обмен водительского удостоверения онлайн

Для заказа услуги необходимо авторизоваться в Кабинете водителя или в приложении Дія, выбрать услугу обмена водительского удостоверения, указать причину замены документа, выбрать тип удостоверения – цифровое или пластик, указать способ доставки и оплатить услугу. Забрать готовое водительское удостоверение можно в сервисном центре МВД или заказать доставку документа в отделение Укрпочты или курьером на любой удобный адрес.

Важно, что обмен водительского удостоверения онлайн доступен только если документ отображается в электронных реестрах вместе с фотографией. В других случаях придется лично обращаться в ТСЦ.

Обмен водительского удостоверения в сервисном центре МВД

Услуга доступна в любом территориальном подразделении независимо от места жительства. С собой в сервисный центр МВД необходимо подготовить следующие документы:

паспорт с отметкой о месте регистрации проживания или ID-карта (вместе с выпиской о месте проживания);

копия идентификационного кода (регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика);

водительское удостоверение, подлежащее обмену.

на время действия военного положения медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами предоставлять необязательно.

Перед обращением в сервисный центр МВД необходимо осуществить предварительную регистрацию в системе Е-Запись или в терминале самообслуживания, который расположен в территориальном подразделении.

Сейчас сервисные центры МВД выдают только водительское удостоверение европейского образца сроком на 30 лет. Это пластиковый бланк, который имеет несколько степеней защиты и отображается в электронных сервисах.