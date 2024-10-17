Коли потрібно проходити обов’язковий техогляд: роз’яснення від МВС

Обов’язковий технічний контроль (далі – ОТК) повинні проходити вантажні автомобілі, автобуси, транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі, та легкові авто, що використовуються з метою отримання прибутку, зокрема таксі. Контроль здійснюють сертифіковані організації, котрі мають відповідні дозволи державних структур.

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Періодичність проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

Кожні два роки: легкові автомобілі, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них.

легкові автомобілі, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них. Щороку: вантажні автомобілі вантажністю понад 3,5 тонни, причепи до них, таксі.

вантажні автомобілі вантажністю понад 3,5 тонни, причепи до них, таксі. Двічі на рік: автобуси, спеціалізовані транспортні засоби, котрі перевозять небезпечні вантажі.

Під час перевірки здійснюється фотофіксація проведення ОТК. Передбачена також відеофіксація процесу контролю, але вона буде впроваджена через пів року після припинення або скасування воєнного стану.

Результати вносять у спеціальну електронну форму протоколу ОТК. Перевірити чинність документа можна онлайн на сторінці Головного сервісного центру МВС через сервіс «Перевірка протоколу ОТК». Протоколи ОТК, видані після 9 лютого 2024 року, можна також перевірити за допомогою сканування QR-коду, розміщеного на документі.