Когда нужно проходить обязательный техосмотр: разъяснение от МВД

Обязательный технический контроль (далее – ОТК) должны проходить грузовые автомобили, автобусы, транспортные средства, которые перевозят опасные грузы, и легковые авто, используемых с целью получения прибыли, в частности такси. Контроль осуществляют сертифицированные организации, которые имеют соответствующие разрешения государственных структур.

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Периодичность прохождения обязательного технического контроля транспортных средств

Каждые два года: легковые автомобили, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепы к ним.

легковые автомобили, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепы к ним. Ежегодно: грузовые автомобили грузоподъемностью более 3,5 тонн, прицепы к ним, такси.

грузовые автомобили грузоподъемностью более 3,5 тонн, прицепы к ним, такси. Дважды в год: автобусы, специализированные транспортные средства, которые перевозят опасные грузы.

Во время проверки осуществляется фотофиксация проведения ОТК. Предусмотрена также видеофиксация процесса контроля, но она будет внедрена через полгода после прекращения или отмены военного положения.

Результаты вносят в специальную электронную форму протокола ОТК. Проверить силу документа можно онлайн на странице Главного сервисного центра МВД через сервис "Проверка протокола ОТК". Протоколы ОТК, выданные после 9 февраля 2024, можно проверить с помощью сканирования QR-кода, размещенного на документе.