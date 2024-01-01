Коли потрібно вмикати покажчики повороту: нагадування від поліції

Подавати сигнал покажчиками повороту або рукою належить завчасно до початку маневру, але не менш як за 50-100 м у населених пунктах і за 150-200 м поза ними, і припиняти негайно після його закінчення (подавання сигналу рукою слід закінчити безпосередньо перед початком виконання маневру).

Читайте також: Чи потрібно вмикати покажчик повороту, коли повертаєш по головній: роз’яснення від поліції

Подавати сигнали світловими покажчиками повороту (або рукою у разі відсутності чи несправності) відповідного напрямку потрібно:

перед початком руху і зупинкою;

перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

Слід пам'ятати, що сигнал забороняється подавати, якщо він може бути не зрозумілим для інших учасників руху.

Звертаємо вашу увагу, що подавання попереджувального сигналу не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття запобіжних заходів.