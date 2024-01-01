Когда нужно включать указатели поворота: напоминание от полиции

Подавать сигнал указателями поворота или рукой следует заблаговременно до начала маневра, но не менее чем за 50-100 м в населенных пунктах и за 150-200 м вне их, и прекращать немедленно после его окончания (подачу сигнала рукой следует закончить непосредственно перед началом выполнения маневра).

Читайте также: Нужно ли включать указатель поворота, когда поворачиваешь по главной: разъяснение от полиции

Подавать сигналы световыми указателями поворота (или рукой в случае отсутствия или неисправности) соответствующего направления нужно:

перед началом движения и остановкой;

перед перестроением, поворотом или разворотом.

Следует помнить, что сигнал запрещается подавать, если он может быть не понятным для других участников движения.

Обращаем ваше внимание, что подача предупредительного сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер предосторожности.