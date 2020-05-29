Водії, які застрахували свій автомобіль, вважають, що позбавили себе від усіх фінансових проблем у разі ДТП. Проте, це не завжди так. Є низка випадків, коли страхова компанія не покриває збитки.

Водії, які застрахували свій автомобіль, вважають, що позбавили себе від усіх фінансових проблем у разі ДТП. Проте, якщо страхова компанія оплатить ремонт «чужого» автомобіля, не виключено, що надалі ці кошти вона стягне саме з порушника – водія, який придбав автоцивілку.

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Таке стягнення коштів можливе у разі:

якщо водій перебував у стані алкогольного сп’яніння; якщо водій керував без права на керування відповідної категорії; якщо після ДТП водій самовільно залишив місце пригоди; якщо автомобіль був у несправному технічному стані; якщо водій не повідомив компанію про ДТП у передбачені строки.

Якщо винний у ДТП не повертає ці кошти добровільно, то страхова компанія стягує їх в судовому порядку. Також у разі програшу справи у суді, винуватцю потрібно буде сплатити судові витрати страхової компанії, а це додатково декілька тисяч гривень.

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