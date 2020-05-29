Водители, которые застраховали свой автомобиль, считают, что избавили себя от всех финансовых проблем в случае ДТП. Однако, это не всегда так. Есть ряд случаев, когда страховая компания не покрывает убытки.

Водители, которые застраховали свой автомобиль, считают, что избавили себя от всех финансовых проблем в случае ДТП. Однако, если страховая компания оплатит ремонт “чужого” автомобиля, не исключено, что в дальнейшем эти средства она взыщет именно с нарушителя – водителя, который приобрел автоцивилку.

Читайте также: Как водитель должен останавливаться по требованию полицейского

Такое взыскание средств возможно в случае:

если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения; если водитель управлял без права на управление соответствующей категории; если после ДТП водитель самовольно оставил место происшествия; если автомобиль был в неисправном техническом состоянии; если водитель не уведомил компанию о ДТП в предусмотренные сроки.

Если виновный в ДТП не возвращает эти средства добровольно, то страховая компания взимает их в судебном порядке. Также в случае проигрыша дела в суде, виновнику нужно будет оплатить судебные издержки страховой компании, а это дополнительно несколько тысяч гривен.

Также интересно: Как избежать штрафов с камер автофиксации